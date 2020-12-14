شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على منتخب الشباب بعد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع بعثة منتخب الشباب الموجودة حاليا فى تونس، للاطمئنان عليهم بعد تأكد ظهور 18 حالة بفيروس كورونا 17 لاعبا وربيع ياسين، قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدا امام ليبيا في افتتاح التصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تقام بموريتانيا.

واطمأن أشرف صبحى على حالة ربيع ياسين المدير الفنى والذى تعرض للإصابة أيضا من ضمن الـ 18 حالة، وكذلك باقى اللاعبين، معرباً عن تمنياته بالشفاء للاعبي المنتخب ، بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم، وتواصل الوزير أيضا مع إيهاب فهمي سفير مصر فى تونس لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد منتخب الشباب لخوض أولى مبارياته في افتتحا تصفيات بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021 فى موريتانيا، واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على طريقة اللعب التى كان مقر أن يخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره الليبى فى افتتاح تصفيات امم افريقيا للشباب موريتانيا 2021 والمحدد لها غداً الثلاثاء فى تونس .

وتضم بعثة شباب الفراعنة إلى تونس كلاً من، الجهازى الفنى (ربيع ياسين مديرا فنيا - عبد الستار صبرى مدرب عام - أحمد فاروق مدرب - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

الجهاز الطبى (وليد منظور طبيب المنتخب - هشام عبد العزيز إخصائى علاج طبيعى) ووليد ماهر، المنسق الإعلامى للمنتخب، وعلاء سعيد مدير المهمات.