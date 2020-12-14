شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخضع لمسحة كورنا جديدة فى معمل مختلف بتونس بعد إصابة 17لاعبا (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين لمسحة طبية بكورونا الآن فى تونس، حيث يتواجد المنتخب للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد ظهور 17 حالة بين صفوف المنتخب المتواجد حاليا هناك.

ويخضع لاعبو منتخب لاشباب للمسحة الجديدة فى معمل مختلف عن المعمل الذى اظهر الحالات الـ 18 تحسبا ليكون هناك خطأ فى النتيجة وينتظر النتجية الجديدة التى بناء عليها يحدد موقفه من الاستمرار فى البطولة أو عدم استكمالها.

وأكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن هناك 17 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليا فى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا. وقال حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف الصقر، "ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري"

وكان منتخب الشباب قد أجري أمس المسحة الطبية المقررة قبل 48ساعة من كل مباراة لفيروس كورونا المستجد استعدادا لمباراة ليبيا غدا الثلاثاء في افتتاحية تصفيات امم افريقيا المؤهلة لكاس الامم الافريقية بموريتانيا .