شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر يعلن إصابة ربيع ياسين و17 لاعبا بمنتخب الشباب فى تونس بكورونا (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن هناك 17 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليا فى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا. وقال حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

(تحديث)

وأضاف الصقر، "ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وتابع أحمد حسن، "اللاعبون سيخضعون للعزل الصحي فى تونس لمدة 14 يوما، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم تخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".

ويختتم منتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيا غدا فى بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021 فى موريتانيا، واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على طريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره الليبى فى افتتاح تصفيات امم افريقيا للشباب موريتانيا 2021 والمحدد لها غداً الثلاثاء فى تونس، واتفق الجهاز الفنى على الاعتماد على طريقة 4-3-2-1، كما استقر الجهاز الفنى على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء ويضم حمزة علاء فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن العشرى وأحمد عيد ومحمد اشرف فى الدفاع، وعربى بدر وزياد محمد ومحمود عبد المحسن وحسام اشرف وابراهيم عادل فى الوسط، وأسامة فيصل فى الهجوم.

وتضم بعثة شباب الفراعة إلى تونس كلاً من، الجهازى الفنى (ربيع ياسين مديرا فنيا - عبد الستار صبرى مدرب عام - أحمد فاروق مدرب - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

الجهاز الطبى (وليد منظور طبيب المنتخب - هشام عبد العزيز إخصائى علاج طبيعى) ووليد ماهر، المنسق الإعلامى للمنتخب، وعلاء سعيد مدير المهمات.