شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يفتتح المنتدى الأول للعاملين بالشباب والرياضة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف صبحى، رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، صباح اليوم، الدورة الأولى لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب بحضور عبد المنعم الشاعرى مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وبمشاركة مجموعة من القيادات الشابة العاملة بوزارات الشباب والرياضة بمختلف الدول العربية تحت شعار "رؤية وطن" من أجل التطوير والإبداع والتعاون العربى فى مجالى الشباب والرياضة، وتتواصل فعاليات وجلسات المنتدى خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر 2020.

وفى مستهل كلمته رحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالحضور، وتقدم بالشكر للجامعة العربية على تبنيها الأفكار المختلفة من أجل النهوض بالمنظومة الإدارية لمختلف قطاعات الشباب والرياضة فى الدول العربية، موضحاً أن هذا البرنامج يختص بجميع العاملين فى الهيئات الشبابية والرياضية فى مختلف الدول من اجل الارتقاء بالعاملين من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية وتبنى منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة ترفع من مستوى أداء العاملين بقطاعات الشباب والرياضة وترفع من مستوى المردود والعائد الرياضى والاجتماعى والثقافى والفنى والشبابى بوجه عام و الذى تقدمه قطاعات الشباب والرياضة فى مختلف الدول العربية، مع طرح أفكار جديدة لتنفيذ فعاليات متميزة ومختلفة ومنها تبادل الزيارات والدورات التدريبية، وسيتم طرح العديد من المبادرات الخاصة بملتقيات مشتركة للعاملين فى المجالات المختلفة.

وأضاف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بالعديد من الفعاليات من أجل رفع كفاءة وأداء العالمين بالمنظومة الشبابية والرياضية المصرية مثل التدريبات والأنشطة المختلفة، بالاضافة الى قيام وزارة الشباب والرياضة للمرة الاولى بتنظيم دورى الوزارات الذى يتنافس فيه العاملين فى مختلف الوزارات فى مصر كأحد أهم آليات التقارب والاندماج بين العاملين بمختلف الجهات الحكومية المصرية.

من جهته تقدم الدكتور عبد المنعم الشاعرى، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، بالشكر والتقدير للدكتور اشرف صبحى رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على مجهوداته فى انجاح هذا المنتدى وحرصه على الارتقاء بالعاملين فى الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، من خلال ايجاد استراتيجية عربية مشتركة بين الدول العربية، والذى جاء الاجتماع الذى عقده وزراء الشباب والرياضة العرب فى شهر مايو الماضي، وخرج فى توصياته الاهتمام بالعاملين فى هيئات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الدول العربية، وتفعيل استراتيجية عربية مشتركة.

يأتى هذا نتيجة لسيمينار الشباب، الفكرة التى اطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتبادل الرؤى والأفكار بين الشباب فى داخل ديوان عام الوزارة والجهات التابعة .

ومن المقرر أن يستمر المنتدى لثلاثة ايام خلال الفترة من 14 الى 17 ديسمبر 2020، ويتكون اليوم الاول من عدة ورش، الورشة الاولى تحت عنوان " تأهيل الكوادر الشبابية، ودور المؤسسات الوطنية " يرأس الورشة الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ويحاضر فيها الدكتور رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر، والورشة الثانية بعنوان " الإستثمار الرياضى والإقتصاد القومى " ويرأس الورشة الدكتور كمال درويش ويحاضر فيها الدكتور محمد عبد الدايم والاستاذ عبد الفتاح الجبالى من المركز المصري، والورشة الثالثة تحت عنوان " الرياضة وتدعيم التعاون العربى المشترك " ويرأس الجلسة الاستاذ عبد المنعم الشاعرى مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ويحاضر فيها الاستاذ الدكتور جمال عبد الجواد والدكتور حسن ابو طالب من المركز المصري.