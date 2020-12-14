زمالك ٢٠٠٤ يهزم الشرقية للدخان ببطولة الجيزة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤، على ضيفه الشرقيه للدخان بثمانية أهداف مقابل لاشئ، في المبارة التي جمعت الفريقين على ملاعب الناشئين بالنادي، بالجولة

الأولى من التصفيات المؤهله لدوري القطاعات بمنطقة الجيزة.

وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كلا من أحمد السيد "هدفين" وحسن سمير

"هدفين"، ويحيى محمد، عبد الرحمن عربي، مهند على، عبدالرحمن عاطف هدف لكلا منهم .

ويقود الفريق مدحت مكي مديرا فنيًا ، ويساعده أحمد شوقي وأحمد زكريا ، ومحمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى، ومحمود حمودي إداري الفريق.





