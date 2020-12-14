استمرار فعاليات منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب ثلاثة أيام

تستمر فعاليات منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب ، لثلاثة ايام خلال الفترة من 14 الي 17 ديسمبر 2020، ويتكون اليوم الاول من عدة ورش، الورشة الاولي تحت عنوان " تأهيل الكوادر الشبابية ، ودور المؤسسات الوطنية " يرأس الورشة الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ويحاضر فيها الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر، والورشة الثانية

بعنوان " الإستثمار الرياضي والإقتصاد القومي ".ويرأس الورشة الدكتور كمال درويش ويحاضر فيها الدكتور محمد عبد الدايم وعبد الفتاح الجبالي من المركز المصري، والورشة الثالثة تحت عنوان " الرياضة وتدعيم التعاون العربي المشترك ".ويرأس الجلسة الأستاذ عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور جمال عبد الجواد والدكتور حسن ابو طالب من المركز المصري.

وتقدم الدكتور عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب علي مجهوداته في نجاح منتدي العاملين بالشباب والرياضة العرب وحرصه على الارتقاء بالعاملين في الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، من خلال إيجاد استراتيجية عربية مشتركة بين الدول العربية ، والذي جاء الاجتماع الذي عقده وزراء الشباب والرياضة.