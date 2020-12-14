ريكاردو: هدف الإسماعيلي المربع الذهبي

قال البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفنى للنادي الإسماعيلي، إن الفريق يهدف إلى الوجود في المربع الذهبي خلال النسخة الحالية من الدوري العام المصري.
أكد ريكاردو أن الفريق أغلقصفحة مواجهة المصري تمامًا، وسيبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم الخميس المقبل.
شدد البرازيلي على أن ما حدث للفريق خلال مجريات الموسم الماضي لن يتكرر نهائيًا، مشيرًا إلى أن هذا الموسم الاستثنائي كان صعبًا على الجميع داخل جدران النادي الإسماعيلي ومن الصعب تقبل حدوثه مرة أخرى ولو بعد مئة عام.
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