ننشر صورة مسحة أحمد عبد الله عضو اتحاد الكرة بعد تعافيه من كورونا

تنشر "الوفد"، صورة مسحة كورونا التي خضع لها د.أحمد عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، والتي جاءت سلبية، ليتعافى من الفيروس بشكل نهائي.

وتحسنت حالة أحمد عبد الله خلال الأسبوع الأخير حيث لم يكن يعاني من أي أعراض كورونا، بعدما كان يوجد ارتفاع في درجة الحرارة.

وعلق أحمد عبد الله على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد تعافيه من كورونا قائلًا: "(و إذا مرضت فهو يشفين )...اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك ..الحمد لله مسحة الكورونا طلعت سلبية ...بشكر كل الناس علي مكالمتها و رسائلها و سؤالها عليا ...فعلاً الموضوع زائد اوي يا جماعة فياريت تاخدوا بالكوا من نفسكوا ويا رب يشفي كل مريض و يحفظ الناس كلها .. Stay Safe ".

من جانب آخر، كشف مصدر في بعثة منتخب الشباب بتونس، عن إصابة 18 لاعبًا بفيروس كورونا، قبل ساعات من مواجهة ليبيا بالجولة الأولى لتصفيات شمال أفريقيا

المؤهلة لأمم أفريقيا العام المقبل في موريتانيا.

وأعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين إصابة والده المدير الفني لمنتخب الشباب بفيروس كورونا أيضًا.

وطلب ربيع ياسين إجراء مسحة جديدة لمنتخب مصر في تونس على أن تجرى في معمل آخر معتمد للتأكد من إصابة هذا العدد من اللاعبين بالفيروس.

يواجه منتخب مصر للشباب أزمة قوية في تونس بعد إصابة عادل محفوظ مدير الفراعنة بفيروس كورونا.

وجاءت مسحة محفوظ واحد الاداريين المساعدين له إيجابية مما منعه من السفر إلى تونس للحاق ببعثة المنتخب قبل خوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم في موريتانيا. وتتمثل الأزمة في عدم وجود مدير المنتخب مع البعثة خاصة وأن دوره مهم في النواحي الإدارية وتذليل العقبات التي تواجه بعثة الفراعنة.

ويخضع محفوظ لمسحة كورونا جديدة خلال ساعات قليلة للاطمئنان على حالته خاصة وأنه لا

يعاني من اي أعراض.

في نفس السياق، حرص السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، على حضور مران منتخب مصر للشباب (تحت 20 عامًا)، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، وذلك لدعم البعثة قبل مواجهة منتخب ليبيا، غدا الثلاثاء، ضمن فعاليات بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.

من جانبه، أثنى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على حرص السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس، الذي حضر برفقة أسرته تدريبات منتخبنا الوطني للشباب؛ لتذليل كافة المعوقات، وتقديم كل الدعم للبعثة ورفع الروح المعنوية لدى لاعبي الفريق قبل خوض منافسات البطولة. وتحتضن تونس منافسات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.