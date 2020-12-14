​مدير الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية يوجه رسالة شكر إلى أشرف صبحي

تقدم الدكتور عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب علي مجهوداته في نجاح منتدي العاملين بالشباب والرياضة العرب وحرصه على الارتقاء بالعاملين في الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، من خلال إيجاد استراتيجية عربية مشتركة بين الدول العربية ، والذي جاء الاجتماع الذي عقده وزراء الشباب والرياضة العرب في شهر مايو الماضي .

وخرج في توصياته الاهتمام بالعاملين في هيئات وزارة الشباب والرياضة علي مستوي الدول العربية، وتفعيل استراتيجية عربية مشتركة.

ياتي هذا نتيجة لسيمينار الشباب، الفكرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتبادل الرؤي والافكار بين الشباب في داخل ديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

بالعاملين في الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، من خلال إيجاد استراتيجية عربية مشتركة بين الدول العربية ، والذي جاء الاجتماع الذي عقده وزراء الشباب والرياضة العرب في شهر مايو الماضي .وخرج في توصياته الاهتمام بالعاملين في هيئات وزارة الشباب والرياضة علي مستوي الدول العربية، وتفعيل استراتيجية عربية مشتركة.ياتي هذا نتيجة لسيمينار الشباب، الفكرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتبادل الرؤي والافكار بين الشباب في داخل ديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

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