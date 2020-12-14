نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا..ريال مدريد يصطدم بجاسبريني، وبرشلونة ينجو من بايرن

أجريت بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، قرعة دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا وسط مواجهات تبدو متوازنة نوعاً ما لممثلي الدوري الإنجليزي والألماني فيما كانت غير رحيمة بأندية الدوري الإسباني.

وشهدت القرعة مواجهة ساخنة بين برشلونة الاسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي حيث نتذكر جميعاً مواجهة الريمونتادا التاريخية (6-1) التي حققها البلوجرانا أمام زملاء فيراتي حينها لكن الأوضاع اصبحت مختلفة الآن في صفوف الطرفين.

وكانت القرعة رحيمة نوعاً ما بفريق بيب جوارديولا حيث سيواجه مانشستر سيتي فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وصيف المجموعة الثانية والذي أزاح إنتر ميلانو الإيطالي من المسابقة، أما حامل اللقب 2019 ليفربول فسيواجه العنيد لايبزيج الذي أقصى مانشستر يونايتد من المسابقة ما يعني أن زملاء محمد صلاح مطالبين بالكثير من الجهد لتجاوز كتيبة المدرب الشاب “جوليان ناجلسمان” في هذا الدور.

ولم تكن القرعة رحيمة بأندية الدوري الاسباني الأخرى ريال مدريد وأتليتكو مدريد حيث يواجه البطل القياسي للمسابقة ريال مدريد الفريق الايطالي العنيد أتالانتا تحت قيادة المخضرم جاسبيريني، فيما يتوجب على أتليتكو مدريد سيميوني مجابهة تشيلسي الإنجليزي مع مدربه الشاب فرانك لامبارد.

أما الفريق الاسباني الرابع إشبيلية فإن القرعة منحته مواجهة متوازنة جدا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني.

والتالي نتائج قرعة دور الـ 16:

بروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي الانجليزي

لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونخ الالماني

أتليتكو مدريد الاسباني × تشيلسي الإنجليزي

ريد بول لايبزيج الالماني × ليفربول الانجليزي

بورتو البرتغالي × يوفنتوس الايطالي

باريس سان جيرمان الفرنسي× برشلونة

اشبيلية الاسباني × دورتموند الألماني

أتالانتا الايطالي × ريال مدريد الاسباني.

موعد مباريات دور الـ 16

تقام مباريات دور الـ 16 بنظام الذهاب والإياب حيث تجري مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المحتلة لوصافة المجموعة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تجري مواجهات الاياب على ملاعب الفرق متصدرة المجموعة أيام 9 و10 و16 و17 مارس 2021.