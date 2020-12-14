الامارات | وفاة المدرب الفرنسي أوييه صانع أمجاد ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدرب الفرنسي أوييه صانع أمجاد ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المدرب الفرنسي السابق جيرار أوييه، الذي أشرف على المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي وليون وباريس سان جرمان، عن 73 عاماً بعد أيام معدودة على خضوعه لعملية جراحية في الشريان الأبهر، بحسب ما ذكر ناديه السابق لنس الاثنين.

وفارق أوييه الحياة الإثنين، بعد عودته إلى منزله إثر خضوعه للعملية الجراحية في أحد مستشفيات باريس، بحسب أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية.

ولطالما عانى أوييه مشكلات صحية وهو خضع لعملية جراحية لأول مرة في 13 أكتوبر 2001 قبل مباراة لفريقه السابق ليفربول، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة مهمة التدريب حتى 2011، حيث كان أستون فيلا الإنجليزي مهمته التدريبية الأخيرة.

وأشرف أوييه الذي عرف مسيرة متواضعة كلاعب، على فرق عدة خلال مشواره التدريبي الذي بدأ عام 1973، أبرزها لنس وباريس سان جرمان وليون على الصعيد الفرنسي، فيما كان ليفربول وأستون فيلا فريقيه الوحيدين خارج الحدود.

واستلم أوييه تدريب فرنسا عامي 1992 و1993، بعد أن شغل منصب مساعد المدرب بين 1988 و1992.

وكان أوييه مهندس التتويج الأول لسان جرمان بلقب الدوري الفرنسي عام 1986، ثم توج بطلا أيضاً مع ليون عامي 2006 و2007، فيما توج مع ليفربول بألقاب الكأس (2001) وكأس الرابطة المحليتين (2001 و2003)، وكأس الاتحاد الأوروبي والكأس السوبر الأوروبية (2001).

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