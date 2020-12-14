الامارات | مسؤول زملكاوي سابق يطلب لقاء إنفانتينو في دبي.. والتدخل لإعادة مجلس مرتضى منصور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الامارات اليوم" أن هناك محاولات يبذلها المشرف العام السابق على كرة القدم بنادي الزمالك المصري أمير مرتضى منصور للقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو الذي يزور دبي حاليا.

ويتواجد أمير مرتضى منصور في دبي حاليا بزيارة خاصة بعد رحيله عن منصبه في أعقاب تجميد مجلس إدارة النادي الذي يرأسه والده المستشار مرتضى منصور.

والتقى رئيس نادي الزمالك مع أحد المقربين من رئيس الاتحاد الدولي، وتم الترتيب للمقابلة لعرض ملف حل مجلس إدارة نادي الزمالك بقرار إداري سعياً لتدخل "فيفا" لعودة المجلس المجمد.

وأعد أمير مرتضى منصور ملفاً كاملاً لعرضه على رئيس الاتحاد الدولي تضمن القرار القانوني الخاص بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، بالمخالفة للوائح الرياضة المصرية، وبما يتعارض مع لوائح "فيفا" التي تمنح الجمعيات العمومية في اتحادات كرة القدم والأندية الحق في إقرار مصير مجالس الإدارات سواء بالبقاء أو الرحيل".

وعين وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري لإدارة نادي الزمالك بعد اكتشاف وجود مخالفات مالية داخل النادي.

وحول الوزير المختص في الشؤون الرياضية في مصر المخالفات المالية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها لتبرئة أو إدانة المجلس المجمد.

وأقام رئيس نادي الزمالك دعوة قضائية ضد قرار وزير الشباب، لعودة المجلس المُجمد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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