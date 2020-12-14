الامارات | بالفيديو والصور: إصابة نيمار وخروجه من الملعب باكياً

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور: إصابة نيمار وخروجه من الملعب باكياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه مع ليون في الجولة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي خسرها بهدف نظيف سجله المهاجم الزيمبابوي تينو كادوير، ليخرج نيمار من الملعب محمولا باكياً من شدة الألم في الكاحل.

وتناقلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إصابة نجم السامبا الذي سقط أرضاً عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة إثر تدخل عنيف من مواطنه تياغو مينديز الذي أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء بعد اللجوء إلى "الفار".

من جهته، فضل مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل عدم الإدلاء بأي تفاصيل بشأن إصابة نيمار لحين ظهور نتائج الفحوص الطبية التي يخضع لها اليوم الاثنين.

وقال توخيل إنه، من خلال خبرته، يفضل الانتظار في الحديث بشأن إصابة نيمار، لحين ظهور نتائج الفحوص الطبية.





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