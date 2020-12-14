شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أخطاء يحاول باتشكيو علاجها قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركزالبرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك على علاج الاخطاء السلبية التي وقع فيها الفريق خلال المواجهة السابقة على رأسها عدم التمركز السليم داخل منطقة الجزاءوالفردية التي اتسم بها بعض اللاعبين خلال مواجهة ذئاب الجبل، الى جانب إستغلال الكرات العرضية من طرفي الجنب خلال المواجهة المقبلة.

ويلتقى الزمالك بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل، وفاز الزمالك في الجولة الأولى على المقاولون العرب بهدفين نظيفين، بينما خسر بيراميدز أولى مبارياته امام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.