شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتوي غضب بن شرقي بـ800 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتوى مسؤولو نادي الزمالك غضب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعدما تم تحويل 800 ألف دولار على حسابه البنكي قيمة مستحقاته المتأخرة خلال الفترة الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب كان قد هدد بعدم المشاركة في مباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم الخميس في الدوري الممتاز.