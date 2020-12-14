شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط باتشيكو لمنافسة الزمالك على البطولات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، خلال جلسته مع أحد المسئوولين بالقلعة البيضاء في منزله على ضرورة إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين حتى يتمكن المدير الفني من السيطرة عليهم في الفترة المقبلة ويركزوا في المباريات فقط.
ووضع المدرب البرتغالي عدد من الطلبات خلال الجلسة من اجل استمرار منافسة الفريق على بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد ودوري الابطال وكأس مصر على رأسها تمديد عقود اللاعبين من العناصر الاساسية بالفريق إلى جانب ضم صفقة سوبر خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل، فضلًا عن تعديل اللائحة المالية للفريق حتى تتناسب مع طموحات المنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.
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