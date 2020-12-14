شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو» يشترط 10 مليون جنيه للتجديد.. ومصدر:يمتلك عرضًا من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أحمد سيد «زيزو» لاعب الوسط المهاجم بنادي الزمالك الحصول على 10 مليون جنيه في الموسم نظير تمديد عقده خصوصًا في ظل العروض المُغرية التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية وعلى رأسها من مسئوولي القلعة الحمراء رغم نفي اللاعب ومسئوولين من النادي الابيض.

وأكد مصدر مسئوول داخل القلعة البيضاء ان اللاعب يمتلك عرضًا من الأهلي عن طريق أحد الوسطاء.