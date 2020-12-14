شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو ينوي إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استعداداته اليومية لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
وسيشهد تشكيل الفريق تعديلات على العناصر الأساسية بالدفع بأشرف بن شرقي بدلا من مواطنه المغربي حميد أحداد الذي شارك أساسيا في مواجهة المقاولون العرب السابقة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,575
-
تعافي
104,875
-
وفيات
6,920
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو ينوي إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.