شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الأول لبطولة بلاك بول للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت أمس الأحد، بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش "رجال"، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر الحالي.

وجاءت نتيجة الجزء الأول من منافسات الدور الأول في البطولة كالتالي: تغلب علي فرج، المصنف أول عالميًا، على نظيره الإسباني ايكر باجارس، المصنف 32 عالميًا، بنتيجة 3/1، وفاز محمد أبو الغار، المصنف 12 عالميُا، على على نظيره الفرنسي لوكا سرم، المصنف 36 عالميًا، بنتيجة 3/0، كما فاز مصطفى عسل، المصنف 14 عالميًا، على نظيره الهندي مهاش منجاوكر، المصنف 49 عالميًا، بنتيجة 3/2، ونجح زاهد سالم، المصنف 19 عالميًا، في التغلب على نظيره السويسري نيكولاس مولار، المصنف 30 عالميًا، بنتيجة 3/1.

وتستمر منافسات الدور الأول اليوم الأثنين، ويشارك فيها كل من طارق مؤمن ومازن هشام وأحمد وائل ويوسف إبراهيم.

ويذكر أن بطولة بلاك بول تقام للعام الثالث على التوالي، وهي من الفئة الذهبية التي وصل مجموع جوائزها إلى 112 ألف دولار هذا العام.

وكان المنتخب المصري للسيدات قد خسر البطولة في الدور النهائي بتغلب الإنجليزية سارة جين بيري، على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط لشوطين.