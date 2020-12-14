شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تشارك بالدوري المصري للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت ميار شريف، بطلة التنس المصرية، إلى أرض الوطن فجر اليوم الأثنين، للمشاركة بالدوري المقرر إقامته في الفترة من 14 وحتى 22 ديسمبر الحالي.
وتقام المباريات بملاعب سماش الخمائل بالسادس من أكتوبر.
وتشارك ميار باسم النادي الأهلي. وتستعد البطلة المصرية للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة للتنس شهر فبراير القادم. وكانت ميار قد حصلت على التصنيف الـ128 عالميًا بعد مشاركتها ببطولة لاس بالماس دي كناريا، ويعد هذا المركز هو الأعلى في تصنيف لاعبات مصر للتنس، ولم تصل إليه أي لاعبة من قبل.
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