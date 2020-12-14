شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تدريبات لاعبي الأهلي قبل مواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز خاضوا تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.