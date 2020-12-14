شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم زاهر: الأندية الخاصة تملك فرصاً واعدة للاستثمار الرياضي وصناعة الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح المهندس إبراهيم زاهر «البطل الأوليمبي» رئيس أحد الأندية الخاصة، وسكرتير عام اتحاد السباحة، أن القطاع الرياضى أحد القطاعات الاستثمارية المهمة، مشيرا إلى أن الإطار القانونى لقطاع الرياضة المصرى شهد تغيرات جذرية منذ سنة 2017 بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71، والذى فتح مجال الاستثمار في الرياضة.

وأكد المهندس ابراهيم زاهر، الذي مثل مصر مع المنتخب الوطنى لكرة الماء في أوليمبياد أثينا، وانضم لعضوية مجلس إدارة نادى الجزيرة منذ عام ٢٠٠٦ لدورتين متتاليتين، أن الأندية الخاصة تملك فرصا واعدة للاستثمار الرياضى وصناعة «الأبطال»، ولكن لابد أن يتم ذلك بمنظور وتخطيط علمى، وهذا ما يعمل عليه حاليا، خلال توليه رئاسة أحد الأندية الخاصة بفروعه في الشيخ زايد والتجمع الخامس، والذى من المستهدف أن يصل إلى المرتبة الأولى بين الأندية الخاصة في مصر، بل.. وفى الشرق الأوسط.

وفى هذا الصدد الذي يمثل تحديا كبيرا، قال زاهر: أنا من هواة البدايات الصعبة، وقد تكون تلك عادة اكتسبتها من الرياضة، فكلما كان التحدى صعبا، يزداد الحماس إلى النجاح، إلى جانب رغبتى الدائمة في البناء من واقع عملى كمهندس، وهذا ما جعلنى دائما أفضل تأسيس الكيان منذ البداية، فكم تكون ممتعة تلك اللحظات التي ترى وتتابع فيها كل لمسة أو إضافة تلو الأخرى حتى تكتمل الصورة للمنشأة الرياضية إلى مرحلة الممارسة والبطولة.