شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة النيجر على طاولة اجتماع مدرب الأهلي مع «عبدالحفيظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على هامش المران صباح اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

كما تطرق الحديث إلى رحلة الأهلي إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.