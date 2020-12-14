شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة النيجر على طاولة اجتماع مدرب الأهلي مع «عبدالحفيظ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على هامش المران صباح اليوم الاثنين.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
كما تطرق الحديث إلى رحلة الأهلي إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,575
-
تعافي
104,875
-
وفيات
6,920
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة النيجر على طاولة اجتماع مدرب الأهلي مع «عبدالحفيظ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.