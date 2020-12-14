شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إجتماع موسيمانى مع لاعبى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران صباح اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر المقاصة التي حسمها الفريق أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.‏