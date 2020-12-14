شكرا لقرائتكم المصرى يجهز شديد قناوى وجريندو لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى الثنائى أحمد شديد قناوى وعبد اللطيف جريندو للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام الجونة يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدورى بالبحر الأحمر .

ويسعى على ماهر إلى خطف الثلاث نقاط بعد التعادل الذى حققه النادى البورسعيدى في الجولة الأولى أمام الإسماعيلى سلبيا ، وهو ما أدى لوجود حالة من الضيق لدى الجهاز الفني لأبناء المدينة الباسلة الذين كانوا يبحثوا عن الفوز الأول في المسابقة .

كان المصرى تعادل مع الإسماعيلى، بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما الأحد، على ستاد برج العرب، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليكتفى الفريقان بنقطة وحيدة فى أولى المباريات حيث انتهى ديربى القنال بالتعادل السلبى.

ودخل المصرى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أحمد شوشة، حسن علي، عمرو موسي، كريم العراقي فى خط الدفاع، فريد شوقي، اسلام عطية، عمر كمال، مصطفي سلطان، محمد عنتر فى خط الوسط، أوستن أموتو فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلى، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى، محمد هاشم، مروان الصحراوى، محمد بيومى فى خط الدفاع، عماد حمدى ومحمود دونجا وأمامهما أرى بابل ومحمد عادل وأحمد مدبولى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".