شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. موسيماني يحاضر لاعبي الفريق وجلسة مع عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران صباح اليوم الاثنين،و شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر المقاصة التي حسمها الفريق أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع بيتسو موسيماني من أجل الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وتطرق الحديث إلى رحلة الأهلي إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا حيث تقرر سفر الفريق للنيجر يوم 19 ديسمبر الجاري.