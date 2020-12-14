شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركي ساندجارد يشتري شارلتون وينعش آماله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يتطلع نادي شارلتون اللندني للعودة للبرمييرليج بعد شراء عملاق التقنية الدنماركي توماس ساندجارد النادي مطلع العام، وتقدر ثروة ساندجارد المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ350 مليون استرليني، ويريد استثمار جزء منها في إعادة أمجاد الفريق الفائز بكأس الإتحاد عام 1947 وعلق: «وجدت النادي في أزمة مالية صعبة، جزء كبير من عوائد النادي ينفق لممتلكات شخصية مثل سيارات رينج روفر» في إشارة لشراء رئيس مجلس الإدارة السابق مات ساوذول 7 سيارت رينج روفر كلفت أكثر من 700 ألف استرليني.

وتابع ساندجارد: «ما فعله مسؤولو النادي سابقاً مؤسف جداً، عندما تمتلك نادي كرة عليك أن تكون مسؤولاً عن العاملين فيه وعن لاعبيه، الكثير من اللاعبين تم بيعهم لتسديد الفواتير وكنا من المحظوظين بالعمل مع ما تبقى منهم. شارلتون ناد عريق ويستحق الصعود»، علاقة النادي بالدنمارك تعود لعام 1982 عندما تم شراء ألن سيمونسن من برشلونة والذي خسر مكانه في الفريق الكاتالوني بعد مجيء دييجو مارادونا.

ويعلق ساندجارد: «أبدو كبيراً في السن إن قلت أنني أتذكر سيمونسن، كان مذهلاً ويقرأ المباراة بسرعة ويلعب بفن، كان لحاقه بشارلتون سبباً في سماعي اسم النادي لأول مرة في حياتي وكثر انتباهي للفريق بعد لعب كلاوس ينسن ودينيس روميدال فيه».

ويحتل فريق المدرب لي بوير المركز الخامس حالياً في الدرجة الأولى ويختم ساندجارد قائلاً: «لا يمكننا طلب أكثر من هذا في هذه المرحلة من الموسم، أحلم بالبرمييرليج وأتمنى أن نصعد في الـ3 أو الـ4 سنوات المقبلة، مهمتي أن أضع حجر الأساس للنجاح في المستقبل».