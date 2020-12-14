شكرا لقرائتكم خبر عن هنري يغلق التلفزيون بعد هدف أوبميانج في مرماه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دفعت الأحداث المؤسفة في مباراة هزيمة أرسنال في عقر داره بنيران صديقة أمام بيرنلي (صفر-1) أسطورة أرسنال الفرنسي تيري هنري لإغلاق التلفزيون في الحال وفق ما كشف مواطنه باتريس ايفرا وأضاف: «ما فعله تشاكا لا يليق بلاعب في أرسنال».

ورصدت الكاميرات رفع أحد المشجعين الكمامة الحمراء على عينيه بعد تسجيل أوبميانج الهدف في شباك الفريق ثم حاول أن ينظر لنتيجة المباراة قبل نهايتها لكنه بعدما أدرك أن الوضع لم يتغير عاد لرفعها.

هذا أول فوز لبيرنلي على ارسنال في التاريخ وخرج بفضله من آخر ثلاثة فرق متذيلة الترتيب لكن رأسية الجابوني أوبميانج في شباك فريقه ترك المدفعجية في المركز الـ15.

وشهدت المباراة أحداثاً مؤسفة مثل قيام جرانيت تشاكا بإمساك رقبة لاعب بيرنلي آشلي ويستوود ما دفع الحكم لطرده بعد مراجعة الفار وعلق أرتيتا:«كنا أفضل حتى حادثة الطرد، بطاقة حمراء لسبب سخيف»، وقام المصري محمد النني بوضع يده على وجه جيمس تاركوفسكي ثم السقوط أرضاً وكأنه هو الضحية ما دفع الحكم لمنحه بطاقة صفراء، وقال جراييم سونيس نجم أرسنال السابق إن النني كان محظوظاً لأنه لم يطرد وأضاف:«النني تجاهل الكرة تماماً وانشغل فقط بغريمه القريب منه ودفعه ثم تظاهر بأنه هو الذي تعرض للدفع، كان يجب على الحكم طرده»، ويواجه أرسنال في الجولة المقبلة ساوثمبتون الذي تقدم للمركز الثالث بالترتيب بعد فوزه على شيفيلد يونايتد 3- صفر.

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