طاقم تحكيم ليبي لمباراة الذهاب بين المقاولون العرب والنجم الساحلي

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي التونسي، ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية، لطاقم تحكيم ليبي.

سيدير المباراة الليبي عبد الرزاق أحمد، بين المقاولون والنجم الساحلي ، ويعاونه كل من عطية عيسى

وصالح الشوقي أما الحكم الرابع فهو عبد الواحد هورايويده. ستكون مباراة الذهاب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، يوم ٢٢ ديسمبر الجاري، فيما ستكون مباراة العودة بتونس أحد أيام ٥ يناير المقبل.

كان المقاولون تأهل لدور ٣٢ من الكونفدرالية ، بعد تخطيه أرتا سولار الجيبوتي، في الدور التمهيدي من الكونفدرالية والتغلب عليه بعشرة أهداف مقابل هدف مجموع المباراتين، ليضرب موعًدا مع النجم الساحلي التونسي في دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية.

كان المقاولون تلقى هزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين في افتتاح الدوري الممتاز بالموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.