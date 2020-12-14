بث مباشر.. قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2020 / 2021

اهتمت الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم، الاثنين، بالعديد من الأحداث المهمة، على رأسها قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، وفوز برشلونة على ليفانتي بهدف للنجم الأرجنتينى ميسي بعد خسارتين متتاليتين ضد قادش ويوفنتوس.

وقالت صحيفة "ماركا"، "فرق فى متناول اليد بالنسبة لريال مدريد فى قرعة الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا وذلك بفضل وجوده فى المستوى الأول".

فيما تحدثت صحيفة "آس" عن تألق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قائلة، "بنزيما المهاجم المتكامل، المهاجم الفرنسي الذي يكمل عامه 33

السبت المقبل، كان أفضل لاعب في الديربي، بنزيما الآن هو اللاعب الذى لديه أكثر مشاركة مع قميص ريال مدريد بين اللاعبين الأجانب عبر التاريخ".

فيما احتفلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بالفوز الصعب الذى حققه برشلونة على ليفانتي، "نهاية سعيدة، عانى برشلونة للفوز 1-0 على ليفانتي حيث سجل ليونيل ميسي هدفاً متأخراً لفريق رونالد كومان، سجل ميسي حتى الآن 642 هدفًا لبرشلونة، ليبتعد بهدف واحد خلف بيليه 643 هدفًا

لعمالقة البرازيل سانتوس".

وكان فريق برشلونة قد خسر لقاءين متتاليين ضد قادش ويوفنتوس في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.

وفى إنجلترا، تناولت الصحف تعادل ليفربول أمام فولهام 1-1 وسقوط أرسنال ضد بيرنلي مع طرد تشاكا، حيث كتبت صحيفة "ديلي إكسبريس"، "صحوة، كلوب يهاجم لاعبيه الكسالى بعدما أهدروا فرصة الوصول للصدارة ضد فولهام".