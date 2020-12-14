موسمياني يحفز محمد شريف في مران الأهلي

حرص يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم الاثنين.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية ، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية

من منافسات الدوري الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه شريف في لقاء مصر المقاصة أمس الأحد والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

على جانب متصل، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عقد جلسة

مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على هامش المران صباح اليوم الاثنين.شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز،كما تطرق الحديث إلى رحلة الأهلي إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.