بث مباشر مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ 16 اليوم 14 ___ ديسمبر ___ 2020

-مواجهات مانشستر سيتي المحتملة (7 فرق) تصدر سيتي جدول المجموعة الثالثة، وبناء عليه سيتجنب الفريق السماوي مواجهة بورتو البرتغالي (ثاني مجموعته). الفرق المحتملة لمانشستر سيتي في دور الـ16 هم: أتلتيكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة) ولايبزيج (ثاني المجموعة الثامنة). -مواجهات ليفربول المحتملة (7 فرق) تصدر ليفربول الإنجليزي جدول المجموعة الرابعة، وبناء عليه سيتجنب مواجهة أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة). الفرق المحتملة لليفربول في دور الـ16 هم: أتلتيكو مدريد (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلادباخ (ثاني المجموعة الثانية)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة) ولايبزيج الألماني (ثاني المجموعة الثامنة). ماذا فعل ليفربول أمام الفرق المحتملة في الأدوار الإقصائية؟ (اضغط هنا)

-مواجهات تشيلسي المحتملة (7 فرق) تصدر تشيلسي جدول المجموعة الخامسة، وبناء عليه سيتجنب مواجهة إشبيليه الإسباني (ثاني مجموعته). الفرق المحتملة لتشيلسي في دور الـ16 هم: أتلتيكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة) ولايبزيج الألماني (ثاني المجموعة الثامنة). -مواجهات بوروسيا دورتموند المحتملة (5 فرق) تصدر دورتموند جدول المجموعة السادسة، وبناء عليه سيتجنب مواجهة لاتسيو الإيطالي (ثاني مجموعته)، بجانب أندية بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية) ولايبزبج (ثاني المجموعة الثامنة). الفرق المحتملة لدورتموند في دور الـ16 هم: أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة).

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ 16 اليوم 14 ___ ديسمبر ___ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.