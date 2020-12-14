مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر دور الـ 16 اليوم الأثنين Yalla Shoot

تترقب أندية أوروبا، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي من المقرر إقامتها ظهر غد الاثنين، في سويسرا.

وتأهل 16 فريقًا إلى منافسات ثمن نهائي البطولة وهم: بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي (متصدري المجموعات)، بالإضافة إلى أصحاب المراكز الثانية وهم أتليتكو مدريد الإسباني، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بورتو البرتغالي، أتالانتا الإيطالي، إشبيليه الإسباني، لاتسيو الإيطالي، برشلونة الإسباني ولايبزيج الألماني.

قواعد القرعة

*يقسم الـ16 فريق إلى وعائين، يحتوي كل وعاء على 8 أندية، أحدهم يضم متصدري المجموعات، أما الآخر فيضم أصحاب المراكز الثانية.

*لا يسمح بمواجهة تجمع فريقين من بلد واحد.

*تتجنب الأندية اللعب أمام من سبق مواجهاتهم في دور المجموعات.

مواجهات الفرق المحتملة في دور الـ16:

-مواجهات بايرن ميونخ المحتملة (5 فرق)

تصدر بايرن جدول المجموعة الأولى، وبناء عليه بايرن ميونخ مواجهة

أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى) لتواجده معه في المجموعة ذاتها، كما سيتجنب الفريق البافاري مواجهة كل من بوروسيا مونشنجلادباخ (ثاني المجموعة الثانية) ولايبزيج (ثاني المجموعة الثامنة).

الفرق المحتملة لبايرن في دور الـ16 هم:

بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، إشبيليه (ثاني المجموعة الخامسة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة (ثاني المجموعة السابعة).

-مواجهات ريال مدريد المحتملة (4 فرق)

تصدر ريال مدريد جدول المجموعة الثانية، وبناء عليه فيستجنب الفريق الإسباني مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ (ثاني المجموعة الثانية)، بجانب أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة) وبرشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة).

الفرق المحتملة لريال مدريد في دور الـ16 هم:

بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة) ولايبزيج الألماني (ثاني المجموعة الثامنة).