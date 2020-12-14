شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف محمد صلاح في فولهام.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل لاعبنا المصري محمد صلاح، أمس، هدفا من ضربة جزاء في مباراة ليفربول امام فولهام، وذلك في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، لتكون حصيلة أهدافه حتى الآن هي 10 أهداف، ويتساوى مع كل من الكوري سون هيونج-مين، لاعب توتنهام، وجيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، بنفس الرصيد من الأهداف ليحتل جميعهم المركز الثاني بعد المتصدر لاعب إيفرتون دومينيك كالفرت لوين، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ11 هدفا، أما المركز الثالث فمن نصيب نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين، وذلك برصيد 9 أهداف، وفيما بلي ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن. الترتيب اللاعب النادي جنسية اللاعب عدد الاهداف 1. دومينيك كالفيرت لوين انجليزي 11 2. محمد صلاح مصري 10 2. سون هيونج مين كوري جنوبي

10 2. جيمي فاردي انجليزي 10 3. هاري كين انجليزي 9 4. باتريك بامفورد انجليزي 8 5. برونو فيرنانديز برتغالي 7 5. كالوم ويلسون انجليزي 7 5. ويلفريد زها كوت ديفواري

7 6. داني انجز انجليزي 6 6. أولي ويتكنز استون فيلا استون فيلا انجليزي 6 7. جاك جريلش انجليزي 5 7. ديجو جوتا برتغالي 5 7. شي ادمز انجليزي 4 8. جارود بوين انجليزي 4 8. بوبي دي كوردوفاريد جامايكي 4 8. راؤل جيمنيز مكسيكي 4 8. رياض محرز جزائري

4 8. ساديو ماني سنغالي 4 8. نيل ماوبي فرنسي 4 الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

كانت هذه تفاصيل خبر بعد هدف محمد صلاح في فولهام.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.