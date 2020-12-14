الطلائع يقرر إجراء مسحة كورونا بعد ظهور 3 إصابات قبل مواجهة أسوان

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو طلائع الجيش اجراء مسحة كورونا اليوم الأثنين للاعبين عقب ظهور ثلاثة حالات إصابة بالفريق قبل مواجهة أسوان حيث تأكدت إصابة كل من إسلام جمال ومهند لاشين وإسلام محارب لاعبو الفريق والذين اعلنوا نبأ إصابتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلن مهند لاشين، لاعب وسط طلائع الجيش عن إصابته وزوجته وابنته بفيروس كورونا، وكتب لاشين عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "إيجابى كورونا أنا وبنتى وزوجتى..الحمدلله رب العالمين فضل ورضا من ربنا علينا..نسأل الله العافية دعواتكم لبنتى وزوجتى".

وكان إسلام جمال مدافع الزمالك السابق، وفريق طلائع الجيش حالياً، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب إسلام جمال عبر حسابه الشخصى على انستجرام، "الحمدلله رب العالمين ..الحمدلله فى السراء والضراء..دعواتكم إيجابى كورونا..يا رب اشفينى واشفى كل مريض".

وقال اسلام محارب صانع العاب الاهلى السابق وفريق الطلائع الحالى عبر حسابه على تويتر: "أسالكم الدعاء له الحمد لله إيجابي كورونا نسال الله العظيم رب العرش الكريم الشفاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى يستضيفها ملعب السكة الحديد.

كان طلائع الجيش قد تعاقد مع إسلام جمال لاعب الاتحاد السكندري لمدة موسمين علي سبيل الإعارة ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وإيهاب المحص وسامح بامبو وكلاء اللاعب.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ثمانية صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.