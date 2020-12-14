شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: وفاة لاعب صن داونز سبب غضب موسيمانى فى المؤتمر الصحفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى سر غضب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الاحمر فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة مصر المقاصة لحالة الوفاة التى داهمت فريق صن دوانز وخطفت أبرز نجومه ، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" موسيمانى ظهر غاضب فى المؤتمر الصحفى لمباراة المقاصة لكونه متأثراً بوفاة نجم صن دوانز فى نفس يوم المباراة ، فلقد ظهر طوال اليوم شارداً وحزين لوفاة أحد اللاعبين المقربين له وتحدث معنا عنه وعن دوره فى الملعب خاصة فى مباراتى صن دوانز أمام الاهلى بالنسخة الاخيرة لدوري الابطال الافريقى".

ويضيف سيد عبد الحفيظ:"موسيمانى مبسوط فى مصر وحياته كلها كورة 24 ساعة بيفكر فى الكورة وعشان ضغط المباريات وقلة الوقت قرر استقدام اسرته للعيش معه فى القاهرة حتى يتفرغ للعمل مع الاهلى".

وعن مباراة بطل النيجر فى دوري الابطال قال مدير الكرة بالاهلى :" سوف نسافر يوم 18 ليلا لكونه الموعد المناسب لنا وفق ظروف رحلات الطيران ، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجايبة هناك قبل لعب مباراة العودة بالقاهرة".

وأكمل سيد عبد الحفيظ :" قرار اراحة اللاعبين فى لقاء غزل المحلة قبل السفر للنيجر هو قرار موسيمانى وكل مباراة ولها ظروفها وأحداثها ولازم نحترم كل المنافسين من الثانية الاولى للأخيرة فمازال المشوار طويلا وثقافة اللعب فى افريقيا تختلف عن اللعب المحلى".

وعن مواجهة غزل المحلة قال مدير الكرة بالاهلى :" حتى الان لم نتلقى اخطار من اتحاد الكرة بملعب المباراة وأعتقد سيتم اخطارنا اليوم على أقصى تقدير".

وعن اختيار طبيب للأهلى قال سيد عبد الحفيظ :" هناك بعض الاسماء المطروحة ولاتزال اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقى والكابتن محمود الخطيب تتشاور لاختيار الانسب منهم".

وطلب بيتسو موسيمانى ضم صفقتين سوبر للفريق قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية ، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيمات قوية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما ، ويرغب موسيماني مناقشة إدارة الاهلي في ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق في يناير المقبل تُضيف للأهلي في هذا الحدث العالمي الذي يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.