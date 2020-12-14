شكرا لقرائتكم سمير كمونة: صفقات المقاولون العرب جيدة وأتوقع تألقهم هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
توقع سمير كمونة، مدافع الأهلي الأسبق، مسيرة ناجحة للمقاولون العرب هذا الموسم.
وقال كمونة، فى تصريحات تلفزيونية: المقاولون تعاقد مؤخرا مع أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق، كلهم صفقات جيدة
وتابع: سيف الدين الجزيري ومحمد مجلي من العناصر المميزة في المقاولون العرب
واتم كلماته : أتوقع مسيرة ناجحة للمقاولون في الدوري و بطولة أفريقيا
أكد سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، أن فريق سيراميكا قدم أداء مميز أمام الانتاج الحربي، وقال سمير كمونة خلال تصريحات تلفزيونية: "سيراميكا قدم أداء مميز في أولى مبارياته بالدوري الممتاز أمام الانتاج الحربي، مضيفا شادي حسين مهاجم سيراميكا سيصبح هدف للقطبين قريبا".
وشدد سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي السابق، على أن حالة محمد شريف أفضل من مروان محسن وصلاح محسن، وقال كمونة خلال تصريحات تلفزيونية : "حالة محمد شريف أفضل من مروان وصلاح محسن، لذلك بدأ موسيماني يعطي له الفرص لأنه الأجهز والأفضل كما أن طريقة لعبة تتناسب مع المدرب".
وأكمل: "عودة محمد شريف مكسب كبير للأهلي الفترة المقبلة، لأنه لاعب هداف ويعرف كيف يصل للمرمى من أقصر الطرق".
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