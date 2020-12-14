شكرا لقرائتكم أجايى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلى 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع النيجيري جونيور أجايى لاعب الأهلي لجراحة في الوتر الوحشي داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر ويخضع جونيور أجاي للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار في مصر المُتخصصون في هذه النوعية من الجراحات ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب مباراة المقاصة أمس ، الأحد، أن جونيور أجاي يعاني من إصابة في الوتر الوحشي وهو وتر بجوار وتر أكيليس وسيغيب عن الفريق في الفترة المقبلة.
وأووأكد مدير الكرة أن الوتر الوحشي بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحي وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة ، موضحاً ن أجايي سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعي خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هناك فحص مستمر لحالته لقياس مدى تقدمه في برنامج العلاج.
من ناحية أخرى ، قال سيد عبد الحفيظ إن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز بثلاثة أهداف لهدف على فريق مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد في الجولة الإولى لبطولة الدوري، لافتًا إلى أن الفريق تغلب على منافس قوي ويملك جهازًا فنيًّا مميزًا، وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية، وحصل على العديد من الفرص ونجح في تسجيل أكثر من هدف، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يستعد بشكل دائم، ويعمل على تطوير اللاعبين بما يتناسب مع طموحات الجماهير.
وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي لديه هدف واحد وهو السعي نحو تحقيق الفوز والحصول على البطولات، مؤكدًا أن الفريق يستعد بقوة للقاء غزل المحلة، وأشار إلى أنه بدأ بالفعل الترتيب لرحلة النيجر من خلال التواصل مع السفارة المصرية، وذلك لحجز الفندق وملاعب التدريب، مؤكدًا أن السفر سيكون بعد لقاء غزل المحلة، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج مؤخرًا بها.
وشدد عبد الحفيظ على أن هناك طموحات كبيرة للفريق في مختلف البطولات في الموسم الجديد، والمباريات التي أقيمت في الجولات الماضية من بطولة الدوري تبشر بموسم قوي ومنافسة شرسة، مؤكدًا أن الأهلي يقدر جميع المنافسين.
كانت هذه تفاصيل خبر أجايى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلى 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.