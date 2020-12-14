عبدالحفيظ: لم نُخطر بملعب مباراة غزل المحلة.. وسعيد بموقف ثنائي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن ملعب مباراة الفريق أمام غزل المحلة لم يتحدد حتى الآن.

ويستعد الأهلي لملاقاة غزل المحلة في ملعب الأخير بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز يوم 18 من شهر ديسمبر.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر اذاعة "أون سبورت" "لا يوجد جديد بشأن مباراة غزل المحلة، لم يتم اخطارنا بملعب المباراة حتى الآن".

وأكمل "قمنا بالترتيبات المتعلقة بالسفر للنيجر، سوف نغادر القاهرة مساء يوم 18 ديسمبر، نأمل أن نحقق نتيجة جيدة".

وكان عبدالحفيظ قد أعلن في وقت سابق أن الأهلي سوف يُلاقي سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 23 ديسمبر.

واستمر "ما حدث بين عمرو السولية ومحمد شريف مجرد توجيه داخل أرض الملعب، أمر اسعدني، هناك قيادة داخل الملعب والعلاقة مميزة بين اللاعبين".

وصرح "أمر جيد أن تمتلك داخل الفريق شخصيات قيادة ولاعبين كبار بخلاف قائد الفريق وهو محمد الشناوي، هذا الأمر يمنح الفريق مزيد من الثقة والتركيز والقوة".

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته قائلاً "كل مباراة لها ظروف خاصة ويجب أن نتعامل مع كل الظروف، الدوري الموسم الحالي صعب للغاية".