مدرب دجلة لمصراوي: فخور بمحمد عبد المنصف.. ما حققه إنجاز لا يُصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

امتدح نيكوديموس بابايڤاسيليو المدير الفني لوادي دجلة، حارس مرمى الفريق محمد عبد المنصف، مؤكدًا أنه مثال يُحتذى به من جانب كل اللاعبين، واصفًا الانجاز الذي حققه بأنه لا يُصدق.

ونجح محمد عبد المنصف صاحب الـ43 عامًا في معادلة رقم كل من فرانشيسكو توتي وباولو مالديني بالإضافة رايان جيجز في عدد المواسم المتتالية في بطولة محلية وهو 25 موسما وذلك بعد أن شارك في مباراة وادي دجلة أمام البنك الأهلي يوم السبت لحساب الجولة الأولى من دوري WE المصري.

وقال بابايڤاسيليو من خلال تصريحات لمصراوي: "الإنجاز الذي حققه محمد عبد المنصف لا يصدق بمعنى الكلمة، أن تصل لخوض 25 موسمًا متتاليًا أمر صعب جدًا ولا يمكن لأي لاعب تحقيقه، يحتاج الكثير من العمل والجهد والعرق لذلك فأنا منبهر بما حققه عبد المنصف."

وكان نادي وادي دجلة قد أعلن عن تجديد عقد عبد المنصف ليستمر مع فريق الأسود والأصفر حتى عام 2022 وهو ما يمنحه فرصة لتخطي الثلاثي جيجز وتوتي ومالديني ومعادلة رقم الحارس الأرجنتيني السابق هوجو جاتي والذي خاض 26 موسمًا في الدوري الأرجنتيني.

وأضاف بابايڤاسيليو: "نشعر بالفخر مما حققه "أوسة"، إنه لاعب محترف جدًا وهو مثال يُحتذى به من كل لاعبي الفريق الشبان، حيث إنهم يرونه في مثل هذا العمر يتدرب بكل هذه الجدية، إنه بحق مؤثر للغاية."

واختتم المدير الفني التصريحات قائلا: "بالإضافة إلى كونه حارس رائع فإنه قائد في الملعب وفي غرفة خلع الملابس، دائمًا ما يقوم بدوره بأفضل طريقة."