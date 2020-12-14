بالصور.. دموع نيمار تزيد متاعب سان جيرمان بخسارة غابت 13 عاما

الإثنين 14 ديسمبر 2020

تعرض باريس سان جيرمان لخسارة مؤلمة على ملعبه "حديقة الأمراء" أمام ضيفه ليون بنتيجة 0-1 في الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.



وأحرز المهاجم الزيمبابوي تينو كاديوير هدف اللقاء الوحيد لصالح ليون في الدقيقة 35، ليحقق الأخير فوزه الأول منذ 13 عاما وتحديدا في 2007 على ملعب "حديقة الأمراء" معقل سان جيرمان، وذلك في بطولة الدوري الفرنسي.

وكانت هذه الخسارة هي الرابعة للفريق الباريسي هذا الموسم بعد فوزه في 8 مباريات والتعادل في 5، وهو ما يعد معدل كبير حيث أن سان جيرمان خسر 3 مباريات فقط على مدار الموسم الماضي.

فضلا عن ذلك، فإن سان جيرمان لم يقم سوى بتسديدة واحدة على المرمى طوال المباراة، وهو ما يوضح الأزمة الكبيرة التي عاشها الفريق في مواجهة ليون.

وشهدت المباراة حدثا مؤسفا للبرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان، حيث تعرض لإصابة قوية في الثواني الأخيرة من اللقاء بعد تدخل عنيف من جانب تياجو مينديز لاعب ليون.

هذا التدخل العنيف ترتب عليه حصول مينديز على البطاقة الحمراء المباشرة، فضلا عن انهيار نيمار ودخوله في حالة بكاء، خاصة وهو يتم نقله على "المحفة"، وسط مخاوف من تعرضه لإصابة خطيرة قد يغيب بسببها لفترة طويلة عن الملاعب.

وبهذه النتيجة، رفع ليون رصيده من النقاط إلى 29 في الوصافة بفارق الأهداف عن ليل المتصدر، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 28 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن سان جيرمان تعرض للخسارة هذا الموسم أمام الثلاثي الكبير للدوري الفرنسي، وهنا الحديث عن مارسيليا وموناكو وليون.