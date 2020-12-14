شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ تجهيز اجراءات السفر للمغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الادارى بالنادى الاسماعيلى تجهيز اجراءات سفر الدراويش للمغرب لمواجهة الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة الاولى لمسابقة الدوري ، ويستعد الدراويش لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثانية للمسابقة المحلية.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بالنسخة الاخيرة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.