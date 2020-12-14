شكرا لقرائتكم منتخب الكرة الشاطئية يتوجه للسعودية استعدادًا لبطولة القارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية للأراضي السعودية اليوم الإثنين لدخول معسكر مغلق استعدادا لبطوله كأس القارات بدبي في فبراير القادم ونهائيات كأس الأمم الأفريقية في السنغال في شهر مايو القادم. وتغادر بعثة المنتخب الوطني للسعودية برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية وتقيم البعثة بمدينة ينبع لخوض خمسة لقاءات ودية مع المنتخب السعودي بناءاً علي الدعوة من المنتخب السعودي و تعود البعثة لأرض الوطن يوم 25 ديسمبر. وتضم قائمة منتخبنا الوطني محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان ومحمد السيد لحراسة المرمي ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي على واسلام احمد. و هيثم عاطف و كريم سيد و عبد الرحمن حسن و محمد عبدالنبي واحمد محمد اسماعيل واحمد معروف احمد الشحات و حسان محمد و احمد ناصر و الحسيني طه. ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية مصطفي لطفي مديرا فنيا وعبد الواحد السيد مدير المنتخب واحمد ابو سريع مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمي ودكتور عمر حلمي مخطط أحمال ودكتور محمود الرفاعي طبيب وعباس حسانين اخصائي تأهيل وإصابات ملاعب.

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