شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يوجه رسالة لجماهير الزمالك: «لو معنديش أصل مش هعمل اللي بعمله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك سابقًا، رسالة إلى من يهاجمونه من جماهير القلعة البيضاء، مشيرًا إلى عدم تفهمه سبب تعرضه لانتقاداتهم.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سيف زاهر في قناة «أون تايم سبورتس»، قال «كهربا» إن جمهور الزمالك لا يعلم أنه تحمل الكثير للغاية داخل القلعة البيضاء وأن هذا لم يتم تقديره، مضيفًا أنه وجد نفسه يتعرض للسباب من الجماهير لأنهم لا يعلمون ما حدث معه، حسب قوله، مضيفًا: «لو أي حد مكاني من الجمهور كان هيعمل أكثر مني».

ولفت «كهربا» إلى أن الزمالك حاول إعادته إلى صفوفه عقب عودته من تجربته الاحترافية وقبل انضمامه للأهلي، ولكن «من بعيد لبعيد»، مؤكدًا أنه عُرض عليه الحصول على 50 مليون للعودة إلى القلعة البيضاء، إلا أنه رد قائلًا: «أنا كل يوم وأنا برة مصر التلفزيون مفيش غير كهربا وخناقات كهربا وشتيمة كهربا، فكان من رابع المستحيلات، يعني رئيس النادي كان كل يوم يطلع في التليفزيون».

كذلك كشف لاعب الأهلي عن جلسة جمعته في السيارة مع أحمد مرتضى قبل رحيله عن الزمالك وسفره للاحتراف، أكد فيها الأخير خلالها أنه عائد للتو من عند والده مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك آنذاك، وعرض عليه الحصول على 12-13 مليون، لكن «كهربا» رفض العرض مؤكدًا له أنه سيسافر صباح اليوم التالي.

ووجه كهربا رسالة إلى جماهير الزمالك قائلًا إنه دائمًا ما يتحدث عنهم بشكل محترم جدًا ولم يخطئ في أي منهم منذ رحيله عن الزمالك في المقابل، «لو الأهلي خسر أو اتعادل والزمالك خسر يشتموني أنا، من غير ما اعملهم أي حاجة، أقسم بالله كنت بلعب وبموت نفسي عشان نكسب كل ماتش عشان خاطر هم يفرحوا الجمهور».

وشدد اللاعب أنه لا يعمم شكوته على جماهير الزمالك ككل، ولكن للمجموعة التي تخطئ فيه، موضحًا: «يمكن هم ميعرفوش شخصيتي، ميعرفونيش كويس، يمكن مسمعوش الكلام ده قبل كدة أنا استحملت ضغوطات كثير، هم بيطلعوا حاجات كدة أنا لو معنديش أصل مش هعمل اللي أنا بعمله، يعني حضرتك مثلًا ساعة تحية الكابتن الخطيب، لما اديته التحية، هو يستاهل كل خير، بس ده حب من جوايا ليه هو لأن هو عمل معايا مواقف شخصية وحاجات كثير».