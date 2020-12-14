وسيم النغموشى وفادى نجاح يواصلان الغياب عن المقاولون أمام دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، التونسى وسيم النغموشى، وفادى نجاح الغياب عن ذئاب الجبل فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، والتى تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، ويعانى فادى نجاح من تمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل، فيما يعانى النغموشى من شد فى العضلة الخلفية، وهو ما تسبب فى غياب الثنائى عن ذئاب الجبل فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك.
وكان المقاولون قد خسر فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، وأكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه لم يحالفه التوفيق في مباراة الزمالك وشدد على أن فريقه لم يكن أفضل في الشوط الأول والأداء تحسن بصورة كبيرة في الشوط الثاني وكان فريقه أقرب للتهديف ولكن كانت هناك أخطاء في أداء فريقه، مضيفا أن خبرات لاعبي الزمالك حسمت المباراة لصالح الفريق الأبيض.
وأضاف: "اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء لم يحتسبها ولمست يد لاعب الزمالك والحكم قال أنها غير متعمدة، كما أنه احتسب وقت محتسب بدلا من الضائع ٤ دقائق وهو وقت قليل ومع ذلك اهدر فيهم احمد فتوح دقيقتين ولم نعترض على ذلك وابارك للزمالك".
وقال :" لن تؤثر هذه الهزيمة على مباراة النجم الساحلي واتمنى التوفيق للاعبين وسنتدارك الاخطاء في المستقبل".
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