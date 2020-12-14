شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة و الصحة يعلنان الاجراءات الاحترازية لمونديال اليد فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة اليوم بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مع أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل ، للإعلان عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على المنتخبات المشاركة بالمونديال للوقاية من كورونا، وكذا استعراض الخطة المقدمة من اللجنة المنظمة في هذا الشأن.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة من حيث كيفية تنسيق الحضور الجماهيرى ، و كذلك الإجراءات المقرر اتباعها قبل وخلال المنافسات .

ويشارك فى بطولة كأس العالم لكرة اليد 32 منتخبا ، لأول مرة فى تاريخ البطولة ، لذلك تحى البطولة باهتمام بالغ ، لضمان سلامة كل الوفود المشاركة فى المونديال .

واجتمع صباح أمس الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد 2021، بحضور المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للوزارة ورئيس لجنة الاتصال الحكومى، والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، وحسين لبيب مدير البطولة، ولفيف من رؤساء اللجان المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، واستعراض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى سيتم اتباعها لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى توفر الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق نجاح البطولة والتى تعد الأكبر بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة، وشدد صبحى على ضرورة إنهاء كافة اللجان المعنية بالبطولة لكافة الاستعدادات الخاصة بها فى التوقيتات المحددة.