شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سالزبورج يصدم ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفى ألمانى أن الدولى المجرى الشاب دومينيك سوبوسلاى، نجم ريد بول سالزبورج، سيرحل عن صفوف الفريق، في يناير المقبل. وارتبط اسم سوبوسلاى، 20 عامًا، بالانتقال إلى لايبزيج، وأرسنال، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، خصوصًا الريال وبايرن، اللذين كانا ينويان ضمه بالصيف المقبل.

وبحسب شبكة «سكاى ألمانيا»، فإن سوبوسلاى فضّل الانتقال إلى لايبزيج في يناير المقبل، وعدم الانتظار لعروض عمالقة أوروبا في الصيف. وأفاد التقرير بأن الاتفاق المادى تم بين كافة الأطراف، ويتبقى فقط توقيع اللاعب، بالإضافة إلى بعض التفاصيل النهائية.

وأوضحت الشبكة أن عقد سوبوسلاى مع ريد بول كان يحتوى على شرط جزائى قيمته 23 مليون جنيه إسترلينى. وتأهل لايبزيج هذا الموسم إلى ثمن نهائى دورى الأبطال، من مجموعة ضمت باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وباشاك شهير.