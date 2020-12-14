شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة صعبة على الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في واحد من أجمل لقاءاته، تمكن فريق الوحدة من إلحاق الهزيمة الأولى بالمتصدر الهلال، بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في ختام لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. أحرز هدفي الوحدة ديمتري بيتراتوس (د:7)، وأحمد عبده (د:90+1)، فيما أحرز هدف الهلال الوحيد بافيتيمبي قوميز (د:70)، ليصل الوحدة للنقطة التاسعة ويصعد للمركز الـ13، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 19 في صدارة الدوري. شهد الشوط الأول هدفا مبكرا للوحدة عن طريق مهاجمه الأسترالي ديمتري بيتراتوس في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وكاد نجم الهلال كاريلو يدرك التعادل بعد خمس دقائق لكن القائم وقف لتسديدته. وفي الشوط الثاني استغل مهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز غلطة دفاعية من لاعبي الوحدة، ليجد نفسه أمام الحارس عبدالله العويشير، ليسدد كرة قوية تسكن الشباك الوحداوية هدف تعادل للهلال (د:70). وفي الوقت القاتل، شن لاعبو الوحدة هجمة منظمة تصل لحسين العيسي، ليلعبها للمنفرد أحمد عبده الذي لم يتردد في إسكانها الشباك الهلالية هدفا ثانيا للوحدة (د:90+1). وبعد خمس دقائق وقتا بدل ضائع أعلن الحكم ماجد الشمراني نهاية اللقاء بفوز الوحدة بهدفين لهدف.



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