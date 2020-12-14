اخبار الرياضه

30 مليوناً تمنع النصراويين من إقالة فيتوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليوناً تمنع النصراويين من إقالة فيتوريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، أن إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر توي فيتوريا، هي مسألة وقت بغض النظر عن نتائج الفريق في الفترة القادمة، حيث كشفت المصادر أن الإدارة كثفت اتصالاتها عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام فريق الأهلي، بأكثر من شخصية نصراوية معتبرة بمحاولة تسديد الشرط الجزائي للمدرب الذي يصل إلى حوالى 30 مليوناً، وكيفية التخلص من المبلغ الكبير، فيما طلب البعض محاسبة المتسبب في توقيع عقده الجديد والذي ينص فيه الشرط الجزائي الكبير الذي أدخل النادي في نفق مظلم.

ويأتي هذا بعد أن شن جمهور النادي هجوماً قوياً على رئيس النادي صفوان السويكت، بإنقاذ ما يتم إنقاذه ولو بإقالة المدرب الذي لم يكن واضحاً في أوراقه الفنية وتخبطاته في التشكيلة، وكذلك التغييرات التي لم تكن موفقة في أغلب المباريات.


كانت هذه تفاصيل خبر 30 مليوناً تمنع النصراويين من إقالة فيتوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"