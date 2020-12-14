شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يتصدر دوري الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حافظ الهلال على صدارة ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بعد فوزه على منافسه الأهلي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة دون أي خسارة، مع نهاية ختام مباريات الدور الأول، فيما ظل الأهلي على رصيده السابق 28 نقطة. وجاءت نتائج الأشواط 25/‏16، 22/‏25، 25/‏19، 25/‏20.

فيما جاءت بقية نتائج المباريات على النحو التالي: فوز النصر على السلام 3/‏2، والوحدة على الابتسام 3/‏1، والاتحاد على ضمك 3/‏0، والموج على الفيصلي 3/‏2.